Готова е промишлена зона “Юг” в Бургас, 8 компании вече си купиха терени

Новият индустриален парк е от 600 дка бивши заблатени неизползваеми площи

Втората фаза от изграждането на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" вече е на финал. Довеждащата и вътрешната инфраструктура в промишлена зона "Юг - запад" са изцяло завършени, изградени са улично осветление, канализация, пречиствателна станция, високоскоростен интернет, газ и други комуникации.

Терените от фаза 2 се намират в близо до корабостроителниците

и пътната връзка за жк "Меден рудник". Общата площ на терена възлиза на 600 дка. Към момента на място са привлечените общо 8 компании, като една от тях вече е започнала строителни дейности на производствените си бази, а останалите 7 са в етап на проектиране и подготовка на терените.

Инвеститори проявяват интерес и към останалите 9 парцела, чиято площ варира от 11 до 75 дка. Докато Северната промишлена зона е насочена предимно към малки и средни предприятия, новата зона предлага възможности за развитие и на по-големи екосъобразни производства. Строителството започна върху заблатени терени.

"Изграждането на новата зона не беше лесен процес. Както при първата фаза, така и при втората терените в началото представляваха едни заблатени и неизползваеми пространства, които трябваше да бъдат засипани със земни маси и да бъдат укрепени, така че да се превърнат в привлекателни за инвеститорите парцели с напълно изградена модерна инфраструктура", обясни кметът Димитър Николов.

Дължината на новоизградената и реконструирана улична мрежа в промишлената зона е над 5,35 км, като уличната конструкция и настилката са оразмерени за много тежко движение, обособено е и крайулично паркиране. Изградени са над 3,6 км велосипедни алеи, 4,7 км дъждовна канализация, 3,8 км канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и бетонен комплектен трансформаторен пост.

Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видеонаблюдение. В хода на строително-ремонтните дейности бе изцяло обновена и улица "Търговска" - основен транспортен и инфраструктурен коридор, чрез който се осъществява връзката на цялата индустриална зона с един от основните градски булеварди - "Захари Стоянов".

Изградено бе и локално пътно платно,

успоредно на ул. "Тодор Александров", което осигурява допълнителен удобен достъп до промишлената зона след кръговото кръстовище на изхода за Созопол.

Мащабният проект е реализиран от община Бургас и "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД по Националния план за възстановяване и устойчивост.