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НАТФИЗ превръща Бургас в притегателен център за сценични и екранни изкуства

Димчо Райков

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С 3 бакалавърски специалности, нови студенти и разширяващо се академично присъствие НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" затвърждава ролята на своя филиал в Бургас като динамично развиващ се център за висше образование в областта на изкуствата извън столицата.

За няколко месеца след откриването си филиалът на академията вече предизвиква сериозен интерес сред кандидат-студентите.

От учебната 2026-2027 г. във филиала освен "Актьорство за драматичен театър" ще се обучават студенти и в специалностите "Анимация и филмов дизайн" и "Танц и пърформанс" – направления, които съчетават традициите със съвременните тенденции в театъра, киното, анимацията и изпълнителските изкуства.

"Анимация и филмов дизайн" запълни 8-те обявени места. Студентите вече са записани, което превръща специалността в първата с изцяло реализиран прием. Обучението ще с осъществява от екип от преподаватели и професионалисти под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова.

Интересът към специалност "Актьорство за драматичен театър" също е значителен. До момента са приети 10 студенти, а възможност за кандидатстване ще има и през септемврийската кандидатстудентска сесия. Това дава шанс на още 8 млади хора (3 места държавна поръчка и 5 в платена форма), които мечтаят за професионална сцена, да станат част от първия випуск на филиала.

Приемът продължава и за втората нова специалност в бургаския филиал на НАТФИЗ - "Танц и пърформанс", една от най-иновативните образователни програми в страната.

"Бургас има впечатляващи традиции в танцовото изкуство. В града работят едни от най-силните танцови школи и формации в България, чиито възпитаници печелят национални и международни отличия. Тази среда дава отлична основа за развитието на специалността "Танц и пърформанс" и за привличането на млади хора, които търсят съвременно артистично образование с международен потенциал", каза кметът Димитър Николов.

Кандидатите за "Актьорско майсторство" и "Танц и пърформанс" могат да подават документите си онлайн през 26–28 август, а приемните изпити ще се проведат на 1 и 2 септември в Драматичен театър "Адриана Будевска".

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