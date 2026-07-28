Последен шанс за евтин стаж за пенсия – от август скача с 13,77 евро (Графика)

Винетката поскъпва с 30%, цигарите - с 13 цента

Чиновниците ще плащат 20% осигуровки, но и брутната им заплата расте

С 13,77 евро се вдига цената за купуване на недостигащ стаж за пенсия от 1 август. От тази дата един месец вече ще струва 122,80 евро.

Причината е, че минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще се изравни с минималната заплата от 620,20 евро. Заради липсата на бюджет седем месеца тази сума бе 550,66 евро. Цената на стажа, който може да се купи, е 19,8% от тази сума.

Година стаж ще струва вече 1473,60 евро,

а пълните 5 г. (това е таванът недостигащ стаж, който може да се купи) - 7368,00 евро.

Бъдещите пенсионери имат последен шанс до края на месеца да си набавят по-евтин стаж за 109,03 евро за всеки недостигащ месец. Така една година все още им струва 1308,36 евро, или до края на месеца ще е по-евтина със 165,24 евро.

Пълните 5 г. сега излизат 6541,80 евро, или спестяването ще е 826,20 евро.

Само 221 души са си купили недостигащи месеци от януари до март, въпреки че през първите три месеца стажът бе по-евтин и не се вдигна заради липсата на бюджет. На тях средно не са им стигали 22 месеца и около 10 дни.

Приходите от купен стаж са 3 554 155 евро

През първите 3 месеца на миналата година от тази възможност са се възползвали 420 души и са платили общо 4 234 750 евро. А през цялата 2025-а това са направили 4148 души. Парите от тях пък са 18 635 115 евро.

Рекордната година с най-много купен стаж пък е била 2022-а. Тогава купувачи са били 4707 души, показва справката на Националния осигурителен институт (НОИ) от 2019 г. досега.

Кой има право на тази сделка

Първата група са хората, които искат да си платят за времето, през което са следвали. Според закона за осигурителен стаж се зачита времето на обучение в университета или за докторантура, но висшистите трябва да платят за всеки месец на обучението си. Плащането става по банков път, но трябва да се издаде и удостоверение за пенсиониране от поделение на НОИ, за да бъде призната сделката към момента на отпускане на пенсията.

Висшистите могат да купят стаж само за периода на обучението, който е вписан в учебния план. Няма значение дали са учили в редовна, задочна или вечерна форма. Важно е през това време да не са работили, а за жените и да не са ползвали отпуск по майчинство. Те трябва да представят и диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението, или документ за придобита научна или образователна степен “доктор”.

Другата група са хората, които са навършили възрастта за пенсия за трета категория, те също може да си купят стаж

През 2026 г. жените се пенсионират на 62 години и 6 месеца при необходим стаж от 36 г. и 10 месеца. За да излязат в пенсия, мъжете трябва да са навършили 64 г. и 9 месеца, но при стаж от 39 г. и 10 месеца. Ако не им стига, те също трябва да подадат заявление в НОИ, с което да поискат да им бъде продаден стаж. А служителите на осигурителния институт преценяват точно колко време не достига и дават информация за точната сума на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им.

Важно е обаче да се знае, че времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. Ако все пак си е купил стаж повече от нужното то човекът може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).

Тоест безсмислено е да се купува повече стаж, отколкото са липсващите месеци, защото това няма да доведе до по-голям размер на пенсията.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

Осигурителният доход за времето, за което е закупен осигурителен стаж, обаче не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера. Тоест купеният стаж служи за придобиване право на пенсия, но не може да увеличи размера ѝ.

Безработните, които плащат сами за здраве, ще плащат по 24,81 евро на месец от 1 август. Досега сумата бе 22,03 евро. И тази вноска е обвързана с минималния осигурителен доход.

Какви са другите промени от 1 август?

За първи път от 10 години се променят минималните осигурителни прагове, като най-ниският ще е 620,20 евро. Най-високият пък ще е 1532 евро. Шефовете пък вече не могат да се осигуряват на по-малко от 936 евро. (Виж инфографиката .)

От общо 744 позиции в осигурителната таблица точно 246 позиции ще бъдат на минималния праг от 620,20 евро.

Максималният осигурителен доход пък ще е 2300 евро.

Държавните служители пък ще плащат 20% осигурителни вноски, но ще им се вдигне и брутнат азаплата.

Така само от осигурителни вноски е предвидено увеличение от 641,6 млн. евро в бюджета за тази година.

От 1 август се въвежда и по-висок доходен критерий за достъп до месечни помощи на семействата с деца. Това ще позволи

родителите на около 440 000 деца да продължат да получават подкрепа

въпреки ръста на минималната работна заплата.

Досега условието за получаване на пълната сума беше средният доход на член от семейството да не надвишава 388,58 евро месечно. Сега той се вдига на 415 евро на човек. Сумата на детските обаче остава същата - за едно дете е 25 евро, при две деца е 56,25 евро, а при три - 84,37 евро. За четири деца е 89,48 евро.

Вдига се и прагът за онези семейства с малко по-високи доходи, които имат право да получават 80% от размера на помощта. Средномесечният доход трябва да е между 415,01 евро и 466 евро.

За тях сумите остават същите. За едно дете е 20,80 евро, за 2 деца е 45,60 евро, за 3 деца е 68 евро на месец, при 4 деца - 72 евро на месец. За всяко следващо дете е плюс 8,80 евро.

Цените на електронните винетки пък поскъпват драстично с 30% от 1 август 2026 г. Годишната ще струва 64,50 евро. Тримесечната - 35,90 евро, месечната – 19,90 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши на 5,30 евро. Компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона ще стане 46,50 евро.

От 1 август цената на кутия цигари ще се повиши с около 13 цента.