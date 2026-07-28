И все пак депутатите май излизат във ваканция през август

След като приемат промените в Изборния кодекс, вероятно ще ги разпуснат от 1-и до 25-и

Цели три седмици ваканция да имат депутатите през август - това обсъждат управляващите, въпреки че неведнъж се заканваха, че няма да почиват това лято. Намеренията на “Прогресивна България” са за ваканция от 1 до 25 август. Окончателно решение обаче още няма - то ще се вземе първо на Председателски съвет заедно с представители на останалите 4 парламентарни групи, а след това и в пленарната зала.

Депутатите нямат отпуск, а по правилник Народното събрание има заковани три ваканции - по 10 дни за Коледа и Великден и целия август. През годините обаче се е случвало почивката да се съкращава, каквито заявки даваха и сега управляващите. Това става с нарочно решение и гласуване на самите депутати.

“Ако има достатъчно закони, по които да работи, парламентът няма да излиза в лятна ваканция”, заяви през май Антон Кутев от ПБ в интервю за “24 часа”. Обясни, че ще почиват само ако са изчистили всичко, което има да се приема.

В последната седмица преди почивката трябва да се гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс, те влизат в правната комисия още във вторник.

Назад в годините депутатите са прекъсвали ваканциите си с извънредни заседания. На 13.08.2020 г. се събраха да решават за актуализация на бюджета заради COVID кризата. През 2021 г. пък 46-ото НС въобще не излезе в августовска почивка, но то и мандатът му беше два месеца и нямаше закога. През август 2023-а бяха свикани извънредно след скандалния случай с нарязаната с макетен нож от приятеля си Дебора от Стара Загора, за да обсъдят промени в Закона за защита от домашното насилие.

През август 2024 г. 50-ото НС почива две седмици, при положение че мандатът на избраниците започна на 19 юни и се бяха заканили въобще да не се разпускат. Но пък им се наложи да прекъснат ваканцията си за клетвата на втория служебен кабинет на Димитър Главчев на 27 август.