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И все пак депутатите май излизат във ваканция през август

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Шефът на групата на ПБ Петър Витанов разговаря с председателя на парламента Михаела Доцова и заместничката ѝ Рая Назарян от ГЕРБ. Снимка Велислав Николов

След като приемат промените в Изборния кодекс, вероятно ще ги разпуснат от 1-и до 25-и

Цели три седмици ваканция да имат депутатите през август - това обсъждат управляващите, въпреки че неведнъж се заканваха, че няма да почиват това лято. Намеренията на “Прогресивна България” са за ваканция от 1 до 25 август. Окончателно решение обаче още няма - то ще се вземе първо на Председателски съвет заедно с представители на останалите 4 парламентарни групи, а след това и в пленарната зала.

Депутатите нямат отпуск, а по правилник Народното събрание има заковани три ваканции - по 10 дни за Коледа и Великден и целия август. През годините обаче се е случвало почивката да се съкращава, каквито заявки даваха и сега управляващите. Това става с нарочно решение и гласуване на самите депутати.

“Ако има достатъчно закони, по които да работи, парламентът няма да излиза в лятна ваканция”, заяви през май Антон Кутев от ПБ в интервю за “24 часа”. Обясни, че ще почиват само ако са изчистили всичко, което има да се приема.

В последната седмица преди почивката трябва да се гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс, те влизат в правната комисия още във вторник.

Назад в годините депутатите са прекъсвали ваканциите си с извънредни заседания. На 13.08.2020 г. се събраха да решават за актуализация на бюджета заради COVID кризата. През 2021 г. пък 46-ото НС въобще не излезе в августовска почивка, но то и мандатът му беше два месеца и нямаше закога. През август 2023-а бяха свикани извънредно след скандалния случай с нарязаната с макетен нож от приятеля си Дебора от Стара Загора, за да обсъдят промени в Закона за защита от домашното насилие.

През август 2024 г. 50-ото НС почива две седмици, при положение че мандатът на избраниците започна на 19 юни и се бяха заканили въобще да не се разпускат. Но пък им се наложи да прекъснат ваканцията си за клетвата на втория служебен кабинет на Димитър Главчев на 27 август.

Шефът на групата на ПБ Петър Витанов разговаря с председателя на парламента Михаела Доцова и заместничката ѝ Рая Назарян от ГЕРБ. Снимка Велислав Николов

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