Андрей Гюров, който бавно решавал за президент, се отписа като преподавател в Американския за кампанията (Обзор)

Военният министър Димитър Стоянов: Категорично ще гласувам за Илияна Йотова

Бившият служебен премиер Андрей Гюров не е включен в листата на преподавателите и няма да води курсове през следващата учебна година в Американския университет в България.

Това потвърдиха от висшето учебно заведение пред “24 часа” и обясниха, че той е бил хоноруван преподавател, но през следващия семестър няма да има часове, защото сам се е отказал.

През уикенда Гюров каза, че още не е решил дали ще участва в изборите. “Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение. То не е лично, то е за това как ще се развие България в следващите 5-10 години и затова

трябва да бъде взето много внимателно, а не припряно”,

обясни той, след като Илияна Йотова официално обяви своята кандидатура за пълен президентски мандат.

Гюров е сочен за най-вероятния кандидат, зад когото “Продължаваме промяната” и “Демократична България” ще застанат. Водещи фигури от ДБ го назоваха няколко пъти, а Иван Костов го определи за “своя” кандидат. От “Промяната” обаче настояват, че имат да се извървят процедурите по номинация.

Бившият служебен премиер

от близо 15 г. преподава финансови дисциплини

в Американския университет в Благоевград.

За първи път тази година бе сред гостите, а не сред преподавателския състав по време на церемонията по дипломиране на студентите през май. Пред репортер на “24 часа” тогава обясни, че е включен в списъка на преподавателите за следващата учебна година, но не и дали и откога окончателно се връща там.

Сега става ясно, че в периода на предизборната камапния за президентския вот той няма да преподава.

Андрей Гюров напусна мястото си в АУБ в началото на годината, когато беше назначен за служебен министър-председател. Тогава обаче спирането на преподавателската му дейност бе

временно - заради ангажиментите му като премиер

След избора на редовното правителство и излизането му от “Дондуков” 1 казваше, че от септември пак ще е със студентите в Благоевград.

Също в неделя, когато Гюров коментира пред БНР нуждата от още време да вземе решението си, соченият за възможен кандидат за негов вицепрезидент Георги Кандев също се включи по медиите. “Политиката е ново поприще и аз като човек, служил на родината близо 30 г., смятам, че то може да бъде служение на обществото”, каза пред Нова тв бившият главен секретар на МВР. Той напусна поста след идването на кабинета “Радев” с недомлъвки, след като имената им с Гюров се завъртяха като кандидатска двойка за вота наесен.

Официална реакция от ПБ след изявлението на Йотова от петък вечерта още няма. Но сред лицата на управляващите, които я подкрепиха, се включи министърът на отбраната Димитър Стоянов. “Тя е отличен политик и категорично заявявам, че бих гласувал за нея. Даже да е различно решението на партията, аз ще отстоявам своето мнение”, заяви той.

