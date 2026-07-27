Проверяват изплувала тръба в морето до Созопол, зауствала пречистени отпадни води

Тръба изплува на 500 метра навътре в морето до къмпинг "Златна рибка" край Созопол и втрещи летовниците. Подозренията са, че става въпрос за повредено заустващо отпадните води съоръжение, което се е повредило от бурите през последните дни.

Екипи на РИОСВ- Бургас и Басейнова дирекция проверяват сигнала, който е подаден от оперативен дежурен на "Гранична полиция"-Бургас.

Сверявайки координатите от екоинспекцията установили, че стърчащата тръба се пада в непосредствена близост до точката за дълбоководно заустване на пречистените води от Пречиствателната станция на Созопол. Съоръжението е част от канализационната система "Созопол – Черноморец – Равадиново" и разполага с нужното разрешително за заустване, издадено от Басейнова дирекция, обясниха от институцията.

От РИОСВ съобщиха, че са дали спешни указания до Община Созопол, която е собственик на тръбата, и до оператора ВиК-Бургас да направят незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор и да възстановят нормалната му експлоатация. Отделно екипи на РИОСВ проверяват и пречиствателната станция в Созопол като се взимат и проби от водата за физикохимичния й състав преди дълбоководното заустване.

За резултатите обществеността ще бъде уведомена след като излязат резултатите, казаха от екоинспекцията.