Заради биткойни ли убиха и запалиха в дома му в Банкя вносител на кафе? (Обзор)

Владимир Янков - Загатото открит мъртъв след пожар в къщата

Кражба на големи средства от криптопортфейла му е една от версиите за убийството на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, научи “24 часа”. Занимавал се е с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Янков е известен и като Загатото по името на една от фирмите си. Открит е мъртъв в дома си в Банкя след сигнал за пожар. При потушаването на пламъците огнеборците намерили овъгленото му тяло в една от стаите.

Разследващите възстановяват действията и комуникацията на Янков преди смъртта му. Първо вечерял в известен ресторант в столичния кв. “Бояна”. Бил там с половинката си - състезателка по художествена гимнастика от началото на века. Твърди се, че двамата живеели на семейни начала. Заради скандал между тях обаче не се прибрали заедно.

Две са версиите за случилото се след това. Според едната Янков се прибрал сам, а в дома му го чакали няколко души. Те го измъчвали и пребили, а след това го запалили жив. Причината - искали информация за криптопортфейла на мъжа. Запалили цялата къща, за да заличат следите си. Подобни информации се появиха неофициално в понеделник.

Друг източник обаче твърди, че Янков се прибрал с мъж. Това било потвърдено от камери. И застъпи тезата, че става въпрос за скандал заради биткойн портфейла на Владимир Янков.

Янков е свързан най-вече с дружеството “Загато” ООД. Притежава 50% от капитала, а останалата половина са на дългогодишния му съдружник Петър Попов. Компанията внася и разпространява кафе, чай, шоколадови и млечни продукти за автомати, вендинг консумативи, резервни части и различни видове машини за напитки.

Бизнесментът участва и в няколко други дружества.

Досега Янков не е свързван с публични конфликти, нито е имал сблъсъци с органите на реда.

От полицията и прокуратурата не са коментирали случая официално. Разследването обаче се води за убийство.

Убийство с цел кражба на биткойни имаше и на 10 март в село Богданлия, община Елин Пелин. Тогава в дома му бе открит заклан 52-годишен бизнесмен. След седмица разследване за смъртта му бе задържан и обвинен негов бивш колега, на 48 години. Оказа се, че двамата са специалисти по информационни технологии. Убиецът завиждал на бившия си колега и опитал да му отмъкне 1,7 млн. евро в криптовалута. Преди да го убие, го измъчвал за паролата. Мъжът бе задържан след десетина дни.