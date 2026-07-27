Автобус скъса мантинела в София и влезе в насрещното, бетонни ограничители го спряха да не падне от моста (Обзор)

Рейсът минал технически преглед 6 дни по-рано, проверяват дали е бил фиктивен

Автобус от градския транспорт в София излезе от платното си на бул. “Цариградско шосе”, скъса двойната мантинела и навлезе в насрещното движение. Само бетонните ограничители са спрели рейса да не падне от моста над кръговото движение на 4-и километър. Инцидентът по чудо се размина без загинали като при последните катастрофи с тирове по магистралите, които също преминаваха през мантинелите в насрещното движение.

Пострадали са петима пътници в автобуса от линия 204. Настанени са в болници без опасност за живота. Автобусът бе блокирал движението. Снимки: Георги Палейков

Катастрофата е станала около 14 ч следобед. Камерите по бул. “Цариградско шосе” са показали, че задната част на автобуса е започнала да поднася и да криволичи, каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. Според очевидци рейсът се е движил с висока скорост, но в рамките на разрешените 80 км/ч. По протекторите на гумите има наранявания, но експертизи ще покажат дали е от преминаването през мантинелата.

Шофьорът на автобуса е на 59 г. Назад във времето има 3 леки катастрофи и 4 фиша за скорост. Пробите му за алкохол и дрога са отрицателни. Според него инцидентът е заради техническа неизправност.

Той е ползвал 3 последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли. Следващите два дни е бил в почивка. На 27 юли е застъпил първата си работна смяна.

От СДВР ще проверяват автобуса, пътната настилка, мантинелите и дали техническият преглед е бил фиктивен.

Столичната община пък ще иска от собствената си транспортна фирма пълна проверка на причините за инцидента. Шефът на СДВР Николай Пелтеков (на преден план) разказа за катастрофата. Снимка: Георги Палейков

Това не е първата катастрофа с автобус на същото място над кръговото движение на 4-и километър. На 28 септември 2022 г. шофьор на 304 изгуби контрол над автобуса, блъсна се в мантинелата, скъса я и навлезе в насрещното платно.

При този инцидент пострадали нямаше. Заради зачестилите катастрофи в последните месеци днес в парламента се провежда среща на депутати, министри и пътни експерти от неправителствени организации.