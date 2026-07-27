Седем чужденци, сред които две деца, загубиха живота си на пътя за 60 часа (Обзор)

Седем чужденци загинаха по пътищата на страната в рамките на по-малко от три дни, или приблизително около 60 часа. Поредната черна хроника, която започна в петък сутринта със смъртта на четирима украинци от едно семейство, продължи и с гибелта на трима иракчани, също роднини.

Новата тежка катастрофа с жертви стана в 19,35 ч в неделя на 53-ия километър на магистрала “Марица” в района между Хасково и Харманли на път за ГКПП Капитан Андреево. Иракчаните, които се прибирали от Германия в своята страна, пътували в две коли. Те първо се движели една зад друга, но секунди преди трагедията - успоредно. Предполага се, че при опит за изпреварване водачите опитвали да комуникират помежду си и тогава единият е загубил контрол над управлението. Последвал удар между колите, които скъсали мантинелата, излетели в крайпътното дере и се блъснали в дърво. Едната се запалила.

На място загиват 40-годишен мъж, вероятно шофьорът, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Всичките са пътували в единия автомобил. Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, което е настанено в болницата в Пловдив. Другият водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа. Той е на 38 години. Неговите спътници, които вероятно са съпругата му, на 34 години, и децата му - три момчета на 5, 7 и 10 г., са настанени в болницата в Хасково.

В петък сутринта на пътя Бяла - Русе, пътувайки от Турция, пък загинаха баба, дядо, майка и 11-годишно дете от Украйна, а в болница са настанени бащата и другото дете.

