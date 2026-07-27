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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23293978 www.24chasa.bg

Издирват 12-годишната Мариам в София

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12-годишната Мариам КАДЪР: Фейсбук/Александър Миков

Детето е глухонямо

Издирва се 12-годишната Мариам в София. За това съобщи във фейсбук брат ѝ Александър Миков. 

"Глуха е напълно и е без апаратите си", посочва той. 

Момичето е излязло от блок 1 в столичния квартал "Дианабад", преди около 2-3 часа.

Детето е русо. Облечено е в черна рокля до коляното на цветя, черен клин, бежови маратонки. По тениска е и е без връхна дреха. 

Ако някой я забележи, брат ѝ моли да се обади на телефон 0898 68 3770  

От СДВР потвърдиха, че детето е обявено за издирване. 

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за издирвания мъж, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

12-годишната Мариам КАДЪР: Фейсбук/Александър Миков
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