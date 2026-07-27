Мъж се напи на Hills of Rock, размаха средни пръсти срещу полицаите

Неколкократно ги напсувал цинично

Посетител на фестивала "Hills of Rock" в Пловдив се напи и започва да псува полицаи, охранявали събитието. Около 23,50 часа на 25 юли т. г. той минал покрай униформените, на които направило впечатление, че лъха силно на алкохол. Той се обърнал към тях, размахал средните си пръсти и на висок тон неколкократно ги напсувал цинично. Наложило се да бъде отведен във Второ районно, където му бил съставен акт за дребно хулиганство.

На следващия ден той изразил съжаление за случилото се пред състав на Районния съд. Отчетено е, че той се държал непристойно под влиянието на алкохола, но и че сам се докарал до това положение, и случаят е приключен с глоба от 100 евро.