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Намерената 12-годишната Мери е пианистката, родена глуха, но спечелила куп награди

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Мери с майка си. СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

12-годишната Мери, която изчезна около 18:30 часа в столичния квартал „Дианабад", е талантливата малка пианистка, която свири въпреки своята вродена глухота. Молба за издирването й разпространи нейният по-голям брат по-рано вечерта в понеделник.

Момиченцето бе открито невредимо до Френската гимназия от Специализираните полицейски сили на СДВР,

Мери, която е родена с пълна глухота, беше излязла без слуховите си апарати и телефона. В търсенето ѝ се включиха всички сили на сектор "Издирване" на СДВР.

Мери е носител на над 30 международни отличия. Представлявала е България на престижни музикални форуми в Европа, САЩ и Близкия изток и е първият български участник във форума за имплантирани музиканти „Beats of Cochlea" във Варшава.

Историята й, разказана по bTV и други медии преди седмици, трогна десетки хиляди, а когато я научи, певицата Тони Димитрова помогна финансово на семейството, за да продължи обучението по пиано на талантливото момиченце.

Мери с майка си. СНИМКА: Фейсбук/ Kristina Gazieva

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