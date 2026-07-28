Експерт: "Цариградско шосе" е най-натовареният път у нас и там трябва да има бетонни огради

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния бул. "Цариградско шосе" в посока Орлов мост вчера. Той се движеше по линия 204.

"Мантинелите очевидно не пазят. "Цариградско шосе" е най-натоворането трасе в България и трябва да има стоманенобетонни огради. Ако се загледате в оградата, която вчера беше скъсана, ще видите, че тя изобщо не е проработила. Има точно нулева работа на манитнелата", каза директорът на Института по транспортна инфраструктура инж. Христо Грозданов пред bTV.

"Качих се в автобуса от "Дружба" и ми направи впечатление, че това е доста стар автобус, който не виждаме често по линиите на градския транспорт. След Окръжна болница изпреварихме друг автобус. Усетих поднасяне и автобусът започна да се движи на зиг-заг. Скоростта сякаш засилваше и не се усети спиране. Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат и автобуса премина в мантинелата и за щастие успя да спре. Вътре имаше 9-10 човека, а 4-ма бяха изпратени в болница. Шофьорът обясни, че не е могъл ад спре, защото няма спирачки", разказа едни от пътниците, който е и служител в bTV.