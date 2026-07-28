Рекордьорът с 5,35 зад волана пил водка и уиски, за трети път остава без книжка

Мъжът, който беше заловен да шофира с 5,35 промила алкохол във Велики Преслав на 24 юли, е оставал без книжка два пъти, отново заради алкохол.

Той обяснил на полицаите, че изпил половин литър уиски. Пил и водка, но не помнил колко точно.

"Скоростта му беше по-висока от обичайното и когато го спряхме установихме, че не е непознат за нас. Оставал е без книжка за употреба на алкохол през 2020 и 2025 г.", обясни пред БНТ инспектор Мирослав Василев от полицията в Шумен.

При проверката полицаите го попитали дали е пил, на което той отговорил, че е, но предната вечер. Оказало се, че предната вечер за него е приключила в 6 сутринта.

"Като видя дрегера каза, че не може да е толкова много. Обяснихме му, че може да даде кръв за изследване и той се съгласи. Имало е частни случаи, в които показанието на кръвната проба е доста по-малко, но и такива, в които е по-голямо. Повечето пъти разликата е малка", обясни инспектор Василев.

За смъртоносна концентрация на алкохол в кръвта се смятат 5–6 промила, тоест 400–450 мл изпит чист алкохол. Това е около 1–1,5 л водка.

Това е поредният случай на шофьор, хванат с много високи промили зад волана. През миналата седмица в София беше хванат мъж с 4,6 промила, а дни преди това млад мъж предизвика катастрофа в столицата с 3,59 промила алкохол. Инцидентът стана на метри от мястото, където през 2023 г. на пешеходна пътека беше пометен и убит 14-годишният Филип Арсов.