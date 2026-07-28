Аптекарката не дала оборота на крадлата с пистолет в Ямбол

38-годишна жена нахълта в аптека в Ямбол с газов пистолет и поиска оборота. Инцидентът е от 24 юли в 18:10 ч. Жената опитала да обере аптеката на ул. "Търговска", като заплашила служителката и счупила преградното стъкло пред касата. После напуснала помещението, без да вземе нищо.

След като получава отказ тя започва да удря в преградното стъкло, което се чупи. Служителката на аптеката е запазила самообладание и се насочила към извършителката. След това тя напуснала аптеката. След сигнал на 112 бързо е установена и намерена в дома ѝ. Жената е с богато криминално минало и е осъждана за кражби и унищожаване на имущество. През февруари е излязла от затвора след излежаване на присъда от 2,5 г. Вероятността да влезе в затвора е голяма, обясни пред bTV окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Аптекарката е била жена с богат житейски опит и е успяла да запази самообладание. Тя е на около 70 г.