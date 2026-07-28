Психичноболен 10 г. тормози съседите си в столичния кв. "Дружба"

Психичноболен мъж повече от 10 г. тормози съседите си в столичния квартал "Дружба", показа Нова тв.

Той наводнява съседите си, събира боклуци от кофите, плъховете и хлебарките, които се развъждат в дома му, плъзват в целия вход заради изкъртените врати на апартамента му. С прокуророско решение няколко пъти мъжът е прибиран за лечение в болнично заведение, но след изписването му всичко започва от начало, твърдят негови съседи.

Проблемите с него настъпиха след 2012 г., когато почина майка му. Той я малтретираше, изхвърляше я от леглото, викали сме съседи да я спасяват. Тя загина при някакви странни обстоятелства. Тогава подадохме сигнал до прокуратурата, той беше настанен в лечебно заведение. И от 2019 . няколко пъти сме подавали молба да прокуратурата, защото той е нормален гражданин спрямо закона, иначе е болен от параноидна шизофрения, разказа една от съседите на психичноболния мъж.

Жилището му е пълно почти до горе с всякакви отпадъци, включително и биологични, затова и се опасяваме, че представлява биологична зараза за всички нас, допълни жената, която живее на един етаж разстояние от болния мъж.

Рискът е не само от зарази, каза друг съсед, който живее в съседния на психичноболния мъж апартамент. Той обясни, че многократно са виждали плъхове, които се разхождат по етажите. Другият риск е заради тока - психичноболният изтръгвал жиците, които са по тавани. Притесняват се от наводнения или пожари.

"Той има баща и полубрат. Но баща му отказа да се грижи за него, защото не е поставен под запрещение. Бащата е този, който може да възбуди дело. Но предполагам, че това го притеснява - че той може да е виновен за всички", обясни съседка на болния мъж.

Живеещите в блока обясниха, че нямат никаква комуникация с болния мъж - той не общувал с никого.