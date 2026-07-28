Проф. Константинов видя опит за цензура в промените в Изборния кодекс

Промените в Изборния кодекс ще засегнат и създаването на обучително звено, което да обучава комисиите и да подпомага на практика ЦИК в нейната работа по подготовка. Нещо, което прави особено интересно впечатление, е въвеждането на забрани за обявяване на резултати от социологически проучвания в изборния ден и значителното повишаване на глобите. Изрично е предвидено, че в профилите на медиите не би следвало да се публикуват резултати, като глобите се увеличават 2-3 пъти. Трябва да се обясни защо акцентът е поставен на тази тема.

Това заяви преподавателят Ваня Нушева, съветник на служебния премиер Гюров по въпроса за изборите, пред Нова тв относно промените, които се подготвят в Изборния кодекс.

Тя обърна внимание и на друга промяна - по отношения на агитацията в социалните мрежи чрез личните профили на хората. "Тук възниква големият въпрос - някой чел ли е член 39 от Конституцията? Според него всеки има право да изразява своето мнение чрез слово - писмено, чрез изображение, или по какъвто начин прецени", допълни Нушева.

Проф. Михаил Константинов вижда в това откровен опит за цензура, нарушаваща конституцията и законите на страната. "Ако не отпадне, тази промяна няма да бъде приложима и ще доведе властите до поставянето им в смешна и обидна позиция", каза експертът.

"Да налагат забрани, които не могат да контролират. Моят съвет - махнете тази глупост, стига сте цензурирали! Всички опити за цензура на този процес пропаднаха през годините!", добави проф. Константинов.

Промените в Изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента.

Връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън ЕС са част от предложенията.

От "Прогресивна България" настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания.

Очаква се до края на седмицата Изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот.