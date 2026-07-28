Румен Дунев: Малко вероятно е да са отказали спирачките на автобуса от "Цариградско шосе"

Малко вероятно е да са отказали спирачките на автобуса, който в понеделник премина мантинелите на "Цариградско шосе в София" и се спря в бетонните ограждения.

Това мнение изказа автомобилният експерт Румен Дунев пред БНТ. При вчерашния инцидент пострадаха четирима души, а натовареният булевард беше затворен за часове в посока магистрала "Тракия". Катастрофиралият автобус СНИМКА: Георги Палейков

"Моето мнение е, че е имало техническа неизправност с превозното средство. Въпросът е, че най-малко вероятно това да е в спирачките, тъй като спирачната система на автобусите е така направена и конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки. Освен това, автобусът в бус лентата спокойно можеше да продължи по инерция и от самата инерция да спре. Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието", каза Дунев.

По думите му механизмът на катастрофата започва много преди окончателния удар в бетонните обезопасителни съоръжения:

"Основната причина, поради която настъпва това пътно-транспортно произшествие и неговият механизъм, стартира не тук, където е ударът в бетонната обезопасителна система, а стотина метра по-надолу, където опашната част на автобуса се удря в бетонната ограда и излиза от пътното платно. След това се връща със средната част, там където е двойната гума. Има втори удар. Системата така е проектирана, че да върне автомобила на пътя. За съжаление, скоростта, с която го връща, е много голяма, къса предпазната мантинела и влиза в насрещното, след което се спира отново в бетонните предпазни системи тип "Джърси", обясни автомобилният експерт.

Според него техническата неизправност е възникнала в задната част на автобуса.

Автоекспертът коментира и ролята на различните видове обезопасителни системи, като подчерта, че именно бетонните бариери вероятно са предотвратили още по-тежък инцидент:

"Най-радостното от цялото това пътно-транспортно произшествие е, че след като разкъсва предпазната мантинела, няма начален удар с насрещно движещите се автомобили. По отношение на това коя тип система е по-добра, категорично виждаме и в дадения случай, тъй като в предни пътно-транспортни произшествия се спекулираше доста дали "Джърси" или мантинела са по-добрите. Ако при втория удар в бетонната стена беше една такава мантинела, автобусът щеше да падне в кръговото движение от другата страна. И ако тук, където сме ние, отново нямаше "Джърси", автобусът щеше да прелети и да падне върху тротоара и преминаващите от другата страна на пътното платно автомобили, което при един 15-тонен автобус щеше да доведе до фатален край", каза Дунев, който е и бивш рали състезател.