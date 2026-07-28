Близо 1400 деца са родени през 2025 г. с помощта на Центъра за асистирана репродукция

През 2025 г. са родени 1397 деца след процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР). Това казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. За полугодието на тази година са издадени 2598 заповеди за финансиране на процедури от центъра, показват данните от отчетите за първите две тримесечия на годината, публикувани на сайта на центъра.

За подпомагане на български граждани за дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо с тези методи, в бюджета на МЗ за 2025 г. са предвидени 22 000 000 лв. (11 248 400 евро). През 2025 г. няма забавяне в плащанията към лечебните заведения, работещи с ЦАР, като са им изплатени общо 21 767 195 лв. В чл. 15 от проекта на Закона за бюджета за 2026 г. са планирани 11 248 400 евро.

За първото тримесечие на 2026 г. в ЦАР са приети 1291 заявления, а издадените заповеди за финансиране са 1222, показват още данните на сайта на ЦАР. Изразходваните средства от бюджета за заплащане на процедури по асистирана репродукция за първото тримесечие на 2026 г. са 1 902 633,09 евро. За второто тримесечие на тази година са приети 1394 заявления, а издадените заповеди за финансиране са 1376, като изразходваните средства са 2 950 688 евро.

ЦАР финансира с до 6000 лв. за процедура - четири процедури по асистирана репродукция. Всяка жена, ненавършила 43 г., с българско гражданство или със статут на постоянно пребиваваща в България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция, може да кандидатства за финансиране. Преди да подадат заявления в ЦАР, жените трябва да са избрали лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с Центъра. Списъкът лечебните заведения е публикуван на сайта на центъра.