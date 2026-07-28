Иван Шишков: Ще предложим промени в закона за горите и туризма

Първо проект и тогава в бюджета ще има пари за детската болница, каза министърът

Незаконното строителство е епидемия последните години, смята Шишков

"Ще променим закона за горите и туризма, за да дадем възможност нашите курорти да бъдат адекватни", това съобщи в сутрешния блок на БНТ регионалният министър Иван Шишков.

По думите му това трябва да стане, за да може курортите да предоставят по-добра услуга на хората и бизнесът да се развива.

"15 години Законът за горите и Законът за туризма не даваха възможност лифтовете да бъдат подменяни законно. Това, което правим сега, е да променим тези закони. До две-три седмици ще бъдем готови с измененията, така че всички ски курорти да могат законно да модернизират съоръженията си. Не решаваме един конкретен проблем, а създаваме трайна нормативна уредба за всички", каза Шишков.

На 15 юни ДНСК спря строителството на новия лифт в Мальовица, обявявайки, че е установила отклонения от одобрения инвестиционен проект.

Относно критиките на опозицията, че кабинетът на "Прогресивна България" се е отказал от строителството на Националната детска болница, Шишков припомни, че три години опозицията не е успяла да направи проект.

"Ние първо ще направим проект и тогава в бюджета ще бъдат заделени пари за болницата", каза той.

Министърът увери и че продължават проверките по магистрала "Тракия" след двете тежки катастрофи, при които камиони преминаха мантинелите и навлязоха в насрещното, помитайки коли.

"И МВР, и прокуратурата правят своите разследвания. Най-важното, което трябва да се каже, е че имаме една наредба за мантинели, одобрена 2024 г., съгласно която в определен срок те трябва да бъдат подменяни с мантинели от по-висок клас. Няма 100-процентово решение. Тук има много други фактори, освен тези за устойчивостта на мантинелата. В момента събираме една комисия, която да прави анализ. Ще поискаме от професионалистите в нея да проверят дали е необходимо да се правят промени в наредбата", обясни Шишков.

Той коментира и вчерашната катастрофа в София, при която автобус премина мантинелите, навлезе в насрещното и се спря в бетонните ограждения на "Цариградско шосе". Бетонните съоръжения са спрели автобуса да падне от моста на кръговото при 4-и километър.

"Първия удар на автобуса е бил в бетонното ограждение, преди да премине в насрещното. Това е отрицателният ефект на този тип заграждения. Бетонните съоръжения се слагат на мостове. Нека оставим експертите да преценят, ще направим всичко възможно да вземем добри решения. В Европа има и двата типа ограждения за пътна безопасност", каза министърът.

Той поясни, че всички обществени поръчки, които могат да се спрат, вече са спрени. Продължават само тези, които са били в изключително напреднала фаза.

"Незаконното строителство през последните години придоби мащабите на епидемия. Във времето започна да се услажда на всеки. Това става разбира се с изключителното съдействие на цялата държавна и общинска администрация", каза Шишков.

Регионалният министър каза, че във Варна са направени проверки за периода 2023 - 2026 г. Те са били за това колко удостоверения за търпимост са били издадени.

"Около 230 са. 155 от тях са дадени от община Варна. Там, където трябва, сме издали заповеди за премахване", обясни той.

Относно кандидатурата на Илияна Йотова за президент, която вчера беше подкрепена от БСП, Шишков каза, че предстои ръководството на партията да вземе решение, което ще бъде обявено.