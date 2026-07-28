Андрей Райчев: Кандидатурата на Йотова е най-силната, а тя излезе и със собствена политическа физиономия

За мен няма никакво съмнение, че "Прогресивна България" ще подкрепи президента Илияна Йотова на изборите. Тандемът Радев и Йотова беше много добър и имаше политическо приятелство. Това е най-силната кандидатура. Остава ѝ този месец да си намери вице. Може да го подбира по типаж, ако питате мен ще е интелектуалец, а не военен. Това каза социологът Андрей Райчев пред bTV. Тя не иска да е следващата Цецка Цачева. Тя излезе със собствена политическа физиономия, която бе посочена от Бойко Борисов, каза още той. Десните не могат да направят обща кандидатура с ГЕРБ, защото това е напомняне за ной-големият им грях - сглобката, каза още той. И обясни, че Борисов не обича много да издига президент и не му трябва още едно поражение.

В петък Йотова обяви, че ще се кандидатира на президентските избори, а през септември ще каже и кой ще кандидат за вицепрезидент. Кандидатурата ѝ ще се издигне от Инициативен комитет.

Изглежда много вероятно ПБ да я подкрепи. Бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев, защото той лично е носител на мандата на хората, каза политологът доц. Стойчо Стойчев. Той припомни още, че през 2001 г. НДСП подкрепиха с половин уста Петър Стоянов.

Доц. Стойчо Стойчев, социолог

Инициативата за вицепрезидент е в ръцете на Йотова. Изпреварващото ѝ действие показва, че другите трябва да се равняват по нея. Това и силна лична постъпка. "Прогресивна България" са изправени до стената - ако не я подкрепят е нелоялност или се съгласяват да не е президентът на Румен Радев, каза политологът Георги Проданов. Не вярвам, че на първи тур ще се яви общ десен кандидат. Те закъсняват, а и самите партии излъчват разнопосочни сигнали, каза още той. Според него би било много голямо петно, ако зад десен кандидат от първи тур застане Бойко Борисов и ДПС. Не знам доколко Андрей Гюров би могъл да събере 20-30% на първо четене и да има интрига за втори тур. Часовникът тиктака изключително бавно и вече не е в тяхна полза, каза още той.