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Десетки почивки на морето през фейсбук са анулирани в последния момент

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Морски плаж Снимка: Орлин Цанев

Десетки почивки по морето са анулирани в последния момент, а капарато им не е върнато. Всички те са направени през фейсбук. Това сигнализираха зрители на bTV.

Попаднах във фейсбук групата "Почивки на море", писах и предплатих 525 евро капаро за Несебър през май. Още тогава се усъмних, но наредих парите. Седмица преди да заминем получих съобщение, че трябва да отменят резервацията и че капарато ми ще бъде върнато в тридневен срок, което не се случи, разказа Нина Христова. 

Идентична е историята на Елена, която резервирала 6 нощувки за Бяла. Тя също създава фейсбук група, където за кратко време се събират стотици измамени.

В друг случай пак през фейсбук управители на апартаменти на чужденци по морето ги давали под наем на туристи, но без знанието на собствениците.

Морски плаж

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