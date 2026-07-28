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Потушени са 126 пожара в страната за последното денонощие, един човек е загинал

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Пожарна

Потушени са 126 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 178 сигнала за произшествия, предава БТА.

При пожарите има един загинал - мъж на 56 години от Банкя. Сигналът е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва" №35 в Банкя. По данни на ГДПБЗН причината за възникването е умисъл.

От пожарите за последните 24 часа 35 са с материални щети, от които девет са в жилищни сгради. Без материални щети са 91 от пожарите.

През изминалото денонощие пожарникарите са извършили общо 42 спасителни дейности и помощни операции. Сред тях са две операции при транспортни произшествия, една при инцидент с опасни вещества, 38 за оказване на техническа помощ – включително съдействие на структури на МВР и други институции, отстраняване на опасни предмети, отводняване, спасяване на животно и помощ на граждани, както и една операция по транспортиране на пострадал гражданин до лечебно заведение.

Пожарна

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