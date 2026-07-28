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Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие

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Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души, съобщи на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са седем души.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 46 души, а от началото на годината 264. Ранените при пътни инциденти този месец са 804, а от началото на годината 4565.

През тази година загиналите са с 33-ма повече в сравнение с 2025 г., когато бяха 231, уточняват от МВР. 

Полицейска кола

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