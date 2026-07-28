Десетки свободни места останаха в професионалните гимназии в Пловдив след второто класиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Механото и Автото има най-много незаети бройки

24 свободни места са останали в специалността „Индустриална мехатроника" в пловдивската Професионална гимназия по машиностроене "Проф. Цветан Лазаров", известна като Механото. Това показват данните на Регионалното управление по образованието след втория етап на класиране.

Още 23 незаети бройки има в специалността "Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето". Балът за прием в гимназията се формира от оценките от държавния зрелостен изпит по български език и литература и по математика, умножени по две, както и от резултатите от изпит по "Компютърно моделиране и информационни технологии" и "Технологии и предприемачество".

Свободни места има и в Професионалната гимназия по облекло "Ана Май". В специалността "Устойчива мода" са останали 9 места, а в „Моден дизайн" - 7.

Интересът към Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев", известна като Автото, също остава слаб. В три от специалностите там са свободни общо 29 места. Миналата година именно зрелостниците на гимназията отчетоха най-нисък успех на държавните зрелостни изпити в Пловдив.

Незаети места има и в единственото училище в квартал "Столипиново" - СУ "Найден Геров". Те са за специалностите "Мебелно производство и реставрация" и "Парково строителство и озеленяване".

Почти изчерпан е приемът в Строителния техникум. За паралелката "Строителство и архитектура" с интензивно изучаване на немски език е останало само едно свободно място. Всички други места в останалите паралелки са заети.

В Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", позната като Дървото, свободните места са общо 12. Те са в специалностите "Мебелно производство", "Проектиране и производство на тапицирани мебели" и "Полиграфия" - в дневна и дуална форма на обучение.

Само едно свободно място е останало и в Националната търговска гимназия - в специалността „Митническо обслужване".

Няколко незаети места има и в езиковите гимназии. В ЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" са свободни две места в паралелката с френски език и четири - в тази с английски. В Хуманитарната гимназия е останало едно място за момиче в паралелката с интензивно изучаване на английски език.

Кандидатстването за трето класиране ще се проведе на 30 юли, а четвърто - от 6 август.