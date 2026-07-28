Николай Радулов: Докладите на ДАНС стават с нарастваща неопределеност

Съществуват различни потенциални рискове за България от страна на Иран – от кибератаки и терористични клетки до последици от миграционните потоци през последните години. Същите ръководители на службите бяха поканени в Народното събрание малко преди началото на войната в Украйна и уверяваха, че такава няма да има. На следващия ден тя започна. Затова не бива категорично да приемаме, че липсата на непосредствена заплаха означава, че такава не може да възникне. Това каза бившият секретар на МВР и преподавател по национална сигурност Николай Радулов в сутрешния блок на Нова тв. Той коментира годишния доклад на ДАНС, който е на дневен ред за приемане от правителството и парламента.

Радулов обсъди и решението американски самолети да бъдат разположени на летището в Безмер. „Не можем категорично да твърдим, че става въпрос само за логистична дейност. Логистичните операции са част от всяка военна операция. Да се представя обратното, не отговаря на военната практика", каза той.

Бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев подчерта, че гаранциите за сигурността на България произтичат от членството ѝ в НАТО, но това не означава, че рисковете са изчезнали. Той обърна внимание на доклада на ДАНС от миналата година, в който се казва, че Иран използва хибридни инструменти, включително хакерски групи, срещу държави, които възприема като противници.

„В доклада ясно се посочва, че редица оператори подценяват заплахите, не инвестират достатъчно в киберсигурност и изпитват недостиг на подготвени кадри. Това засяга транспортната, енергийната и комуникационната инфраструктура – системи, от които всички зависим ежедневно", обясни той.

Според Николай Радулов през последните години докладите на ДАНС постепенно разширяват обхвата си отвъд традиционното разбиране за национална сигурност. По думите му липсата на достатъчен парламентарен контрол върху дейността на службите също остава сериозен проблем. „Следя внимателно тези доклади. В последните 5-6 години те все повече се насочват към по-широкото понятие за сигурност. Прави ми впечатление и нарастващата неопределеност в тях. Споменава се за разработки и преписки, изпратени в прокуратурата, но обществото никога не научава какъв е резултатът от тях", заяви той.