Община Казанлък раздава домашни компостери по селата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инициативата е част от проект, насочен към намаляване на количеството битови отпадъци и насърчаване на разделното събиране на биоразградимите материали, поясняват от общинския пресцентър.

Домашните компостери представляват специализирани съдове, в които по естествен начин се разграждат растителни и други биоразградими отпадъци от домакинството.

Полученият компост е естествен подобрител на почвата, богат на хранителни вещества, който може да се използва за подхранване на цветя, зеленчуци, овощни дръвчета и други растения.

Основната цел на проекта е биоотпадъците да бъдат оползотворявани, вместо да постъпват в общия поток битови отпадъци. По този начин се намалява количеството депонирани отпадъци, а домакинствата получават възможност сами да произвеждат качествен органичен тор за своите градини и дворове.