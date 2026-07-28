Официално: Бизнесменът Владимир Янков загинал при умишлен пожар

Пожарът, в който загина бизнесменът Владимир Янков, е бил умишлен. Това потвърдиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

"На 27.07.2026 г. в 04:14 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в къща на адрес гр. Банкя, на ул. „Москва" №35. При пожара е загинал: В. Т. Я. – мъж на 56 г. Причина за пожара: умисъл", пише в съобщението, публикувано на сайта на ГДПБЗН.

Както "24 часа" писа, овъгленото тяло на бизнесмена беше открито в понеделник сутринта след сигнал за пожар в дома му. Когато пожарникари отишли да гасят, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков. То било силно обгоряло.

Разследващите възстановяват действията и комуникацията на Янков преди смъртта му. Първо вечерял в известен ресторант в столичния кв. "Бояна". Бил там с половинката си - състезателка по художествена гимнастика от началото на века. Твърди се, че двамата живеели на семейни начала. Заради скандал между тях обаче не се прибрали заедно.

Две са версиите за случилото се след това. Според едната Янков се прибрал сам, а в дома му го чакали няколко души. Те го измъчвали и пребили, а след това го запалили жив. Причината - искали информация за криптопортфейла на мъжа. Запалили цялата къща, за да заличат следите си. Подобни информации се появиха неофициално в понеделник.

Друг източник обаче твърди, че Янков се прибрал с мъж. Това било потвърдено от камери. И застъпи тезата, че става въпрос за скандал заради биткойн портфейла на Владимир Янков.

Янков е свързан най-вече с дружеството "Загато" ООД. Притежава 50% от капитала, а останалата половина са на дългогодишния му съдружник Петър Попов. Компанията внася и разпространява кафе, чай, шоколадови и млечни продукти за автомати, вендинг консумативи, резервни части и различни видове машини за напитки.

Бизнесментът участва и в няколко други дружества.

Досега Янков не е свързван с публични конфликти, нито е имал сблъсъци с органите на реда.