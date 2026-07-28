След АЕЦ "Бецнау" спряха и блок на АЕЦ "Черна вода", нивото на Дунав е най-ниско през последните 30 години

Румънският държавен оператор „Нуклеарелектрика" обяви контролирано спиране на Блок 1 от АЕЦ "Черна вода", единствената атомна централа в страната. Причината е сушата. Нивото на Дунав падна до най-ниската си стойност от близо три десетилетия. Хидролозите очакват дебитът на реката при навлизането й в Румъния да се понижи до 1600 кубични метра в секунда, повече от два пъти под обичайната за юли стойност от 4700.

Това крие два капана за атомна централа. Първо, помпите, които изтеглят охлаждаща вода, могат да засмучат тиня и наноси от почти пресъхналото дъно. Второ, самият поток може да не стигне, за да поеме топлината, отделяна от реактора. Затова "Нуклеарелектрика" реши да изключи блока превантивно, вместо да чака да възникне някакъв проблем.

"Черна вода" не е обикновена централа. Двата й действащи реактора използват канадската технология CANDU, при която за охладител и модератор служи "тежката вода", тоест вода, чиито водородни атоми носят по един допълнителен неутрон. Тази малка разлика позволява на реактора да гори необогатен уран, изваден направо от земята, без скъпото и сложно обогатяване, необходимо при повечето западни централи. Строителството на първия блок започва през 1978 г., но завършва едва през 1996 г.

Вторият блок влиза в експлоатация през 2007 г. Двата реактора заедно достигат обща мощност от около 1400 мегавата и покриват близо 20% от електропотреблението на Румъния.

Точно сега страната се нуждае от тези мегавати повече от всякога. Климатиците са включени заради същата жега, която пресушава Дунав и тласкат очаквания пик на потреблението за седмицата до около 7300 мегавата. С един спрян реактор Румъния трябва рязко да увеличи вноса на електроенергия от съседните регионални пазари, за да покрие разликата. Операторът и Министерството на енергетиката побързаха да уверят обществото, че спирането е изцяло превантивна мярка и не крие никакъв риск за ядрената безопасност.

Румъния междувременно подписа договор за 3,2 милиарда евро за изграждане на още два блока в "Черна вода".

Месец по-рано за първи път бе спряна и най-старата действаща атомна централа в света от 1969 година, която е на изкуствен остров сред швейцарската река Ааре. След като възобнови работа, преди ден тя отново бе изключена. Причината е, че водата около АЕЦ „Бецнау" достигна 25 градуса по Целзий, съобщи операторът "Акспо", обяснявайки това с продължителната гореща вълна в Западна Европа. Аргументът за спирането в случая е по-различен - връщането на допълнителна топлина в прегрятата река застрашава рибите и целия воден свят.

Реакторите на „Бецнау" работят като кипват вода до пара, тя завърта турбините, след което реката поема излишната топлина и охлажда парата обратно във вода. Все едно е хладилник, който вместо да изхвърля топлината си в стаята, я излива в аквариум с риби. Щом водата в аквариума се затопли, всеки допълнителен градус може да убие обитателите му.

Доскоро защитниците на ядрената енергия я сочеха като чист и надежден източник на ток именно в моментите на криза, но тази година заради екстремните жеги се оказа, че и тя подобно на слънчевите панели и вятърните турбини по някакъв начин също зависи от климата.