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Пуснаха за домашно лечение ранените от катастрофата с автобус на "Цариградско шосе"

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Катастрофиралият автобус СНИМКА: Георги Палейков

Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение. Това съобщиха от болница „Царица Йоанна - ИСУЛ" и Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов" пред БТА. 

В понеделник автобус по линия №204 премина през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в бетонна мантинела. При инцидента пострадаха четирима души - пътници от автобуса.

Единият е мъж на 45 г., с контузия на ръката, а вторият е жена на 50 г., с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ".

Други двама - мъж на 76 години и 16-годишно момиче бяха откарани в Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов".

Катастрофиралият автобус СНИМКА: Георги Палейков

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