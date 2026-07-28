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Кюстендилец с благодарност към полицаи, открили му откраднато колело

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

Кюстендилецът Александър Иванчев с писмо до директора на ОДМВР благодари за действията на служители от РУ Кюстендил за бързото откриване на откраднатия му велосипед.

"Благодаря за бързата реакция на кюстендилските полицаи Мартин Пейчев, Димитър Иванов, Даниел Йорданов и Лазар Митов, които около час след моето обаждане в полицията откриха откраднатия от двора ми велосипед и крадеца. Чрез Вас изразявам благодарността си към тях за проявената отговорност и човечност, за професионализма им при изпълнение на служебните им задължения. Пожелавам на целия Ви екип здраве, успехи и удовлетворение от отговорната работа", написа кюстендилецът в благодарственото си писмо.

Полиция СНИМКА: Архив

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