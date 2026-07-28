Разузнаването обвини в корупция и криене на пари свой важен агент

Държавната агенция "Разузнаване" уличила в корупция и дългогодишно криене на доходи и имущество свой важен агент и служители. Това става ясно от годишния доклад на агенцията за 2025 г., който предстои да бъде приет от правителството и парламента.

В документа на цивилното разузнаване пише, че при инспектора на ДАР са постъпили данни за корупционно поведение на служител на разузнаването. Данните са били дадени като част от вътрешна проверка в агенцията, но по друг повод. В производството са били разгледани декларациите на въпросния агент за период от няколко години.

"Установени бяха сериозни несъответствия между декларираните данни и служебно събраната информация, както и голям брой недекларирани данни и обстоятелства, пряко свързани с доходите и имуществото на служителя. Случаят е от компетенциите на НАП", пише в доклада на разузнаването.

Фигурата на инспектора бе внедрена в агенцията преди няколко години след скандали, свързани с изразходването на служебни и агентурни пари. Сега извън координацията и обобщаването на резултатите при проверки, е съставил докладни, становища и предложения до шефа на агенцията. Те са по различни теми в обхвата на контролната му дейност.

С тях той го уведомява за констатирани слабости и неефективност при взаимодействието между отделни структурни звена в агенцията и по повод действия на конкретни служители.

За поредна година от разузнаването се оплакват, че трудно намират служители. При голяма част от кандидатите назначението е пропаднало заради нисък коефициент на интелигентност и незадоволителна обща култура. Установени са и противообществени прояви.

"Въпреки активната и целенасочена работа за набиране на служители, процентът на незаетите щатни бройки в ДАР остава висок. Направеният през годината анализ сочи, че основните причини за трудностите при подборния процес са свързани основно с високата конкурентост на пазара на труда", пише в доклада.

Освен това от разузнаването се оплакват, и че като част от системата за национална сигурност, агенцията е установила редица недостатъци в правната уредба за функционирането й.

Заради това тя предлага промени в няколко закона - за противодействие на тероризма, за защита на класифицираната информация, за специалните разузнавателни средства, за противодействие на корупцията и в подзаконови нормативни актове. Но досега няма предприети действия за осъществяване на тези промени, посочват от ДАР.

Както "24 часа" писа, основна тема в доклада на агенцията е войната на Русия срещу Украйна, като обръща специално внимание на опитите на руските специални служби да всяват разногласие в ЕС и НАТО.

"Произтичащите от РФ потенциални рискове по линия на сигурността ще запазят своя траен характер в перспектива, независимо от сценариите за развитие на войната в Украйна и отношенията между Брюксел и Москва", анализират от разузнаването.

То единствено от службите разглежда и нападението от страна на САЩ и Израел срещу Иран, въпреки че стана в началото на 2026 г. Според българските разузнавачи способностите на Иран да се сдобие с оръжие за масово поразяване са значително намалени след ударите, но силната подкрепа на иранците за режима на аятоласите е изненадваща.

Междувременно от доклада на държавна агенция "Национална сигурност" става ясно, че контраразузнаването е предприело необичайно активен лов на руски шпиони.

За миналата година ДАНС е разкрила като шпиони и изгонила от страната 44-ма чужденци, става ясно от доклада. За първи път в доста от описаните случаи се посочва и произходът им и той е руски.

Двама руснаци са изгонени от страната и имат забрана за влизане на територията на целия ЕС заради действия срещу интересите на България.

Още един е бил свързан с руските специални служби, отбелязва агенцията в доклада за дейността си. Като изрично свързани с Русия са посочени още двама шпиони и един българин, който се е бил като доброволец на фронта срещу Украйна.

ДАНС посочват разкриването на други 12 шпиони, за които обаче не се съобщава с коя чужда разузнавателна служба са били свързани. Към статистиката си добавят и 25-има чужденци, които са кандидатствали за българско гражданство, но контраразузнаването е открило техни връзки с чужди спецслужби.

Подобен "урожай" на заловени шпиони не е бил описван досега от ДАНС в нито един от годишните ѝ доклади. А за повече изгонени чужденци контраразузнаването е докладвало единствено през 2022 г., когато обаче в бройката бяха прогонените от правителството на Кирил Петков 70 руски дипломати.

Документът е подписан от бившия председател на ДАНС Деньо Денев, който по предложение на правителството на Румен Радев бе заменен от Пламен Тончев.

Докладът описва дейността на агенцията при управлението на предишния редовен кабинет - на Росен Желязков, а е одобрен в края на април от служебния на Андрей Гюров дни след парламентарните избори, които Радев спечели. Публикува се от Министерския съвет чак сега.