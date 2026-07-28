Санкции за 216 водачи на електрически тротинетки в Пазарджик от началото на юли

От началото на юли тази година са санкционирани общо 216 водачи на индивидуални електрически превозни средства, като 107 от нарушенията са установени на територията на Пазарджик и населените места в общината. Това каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По думите му най-често констатираните нарушения са управление на електрически тротинетки без поставена предпазна каска, както и движение през тъмната част на денонощието в нарушение на изискванията за безопасност.

От полицията призовават хората, които ползват индивидуални електрически превозни средства да спазват правилата за движение и изискванията на Закона за движение по пътищата, за да се намали рискът от пътнотранспортни произшествия и да се гарантира безопасността на всички участници в движението.

В началото на юли полицията в Пазарджик започна активни проверки на водачи на индивидуални електрически средства за придвижване, с цел предотвратяване на нарушения и опазване живота и здравето на децата и всички участници в движението, а вчера беше съобщено, че млад мъж е в тежко състояние след падане от електрическа тротинетка на тротоар в града.