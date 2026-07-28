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Строителни фирми копаят незаконно подземни богатства край Сандански

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

Строителни фирми копаят незаконно подземни богатства край Сандански. Това стана ясно от проверка на полицията в понеделник. В местността „Скалата", землище на с. Ново Делчево, полицейски служители на РУ-Сандански са констатирали, че в две защитени зони по смисъла на закона за защитените територии се осъществяват изкопни дейности и добив на подземни богатства – строителни материали, без предоставена концесия за добив, съгласно чл.4 ал.1 от ЗПБ.

На място органите на реда установили и два товарни автомобила с прикачено към всеки от тях полуремарке, както и два верижни багера. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

Полиция СНИМКА: Архив

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