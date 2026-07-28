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Семейство щъркели в добричкото село Свещарово има ново гнездо след силна буря

Дияна Райнова

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СНИМКА: Дияна Райнова

Силна буря преди дни събори в добричкото село Свещарово гнездо на бели щъркели, застрашавайки живота на малките. Екипът на Зооцентъра в Добрич се включи в спасителната акция. От трите щъркелчета в гнездото, две са в добро състояние – обезпаразитени, прегледани и опръстенени. Третото малко е с тежка фрактура на крака и претърпя операция в Зооцентъра.

Екипи на „Енерго про" помогнаха с вишка и поставиха нова платформа за гнездото, така че малките вече отново са на сигурно място. 

СНИМКА: Дияна Райнова
СНИМКА: Дияна Райнова

Кметът Георги Янакиев и семейство от селото също се включиха в спасителната акция и помагаха на място.

Участниците в спасителната операция споделят, че най-вълнуващият момент е бил поставянето на новото гнездо. Щъркелите – родители, се върнали и веднага започнаха да хранят своите малки. 

СНИМКА: Дияна Райнова
СНИМКА: Дияна Райнова

СНИМКА: Дияна Райнова
СНИМКА: Дияна Райнова
СНИМКА: Дияна Райнова

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