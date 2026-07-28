Вигенин: Европейските амбиции затъват в национален егоизъм и бавни решения

Евродепутатът представи работата си по европейските правила за бизнеса, здравеопазването и вътрешната сигурност

„Има ясно осъзнаване, че Европа изостава. Изоставаме в новите технологии, изкуствения интелект, биотехнологиите и дигиталните решения, а собствената ни индустрия започва да се задъхва." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в предаването „Ревизия" по Nova News.

По думите му част от трудностите пред европейските компании идват от конкуренцията на Китай и Съединените щати, но друга част са резултат от прекалено сложни европейски правила, които отнемат финансов и човешки ресурс.

„Проблемът не са регулациите сами по себе си. Въпросът е те да бъдат правени умно, да насърчават компаниите да създават нови технологии и да дават възможност Европейският съюз да бъде водещ. На практика част от правилата се превърнаха в пречка", заяви Вигенин.

Той посочи, че процесът на вземане на решения в ЕС остава тромав заради различните интереси на 27-те държави членки и сложните преговори между Европейския парламент и Съвета.

„Когато накрая бъде намерен компромис, той често е далеч от първоначалните амбиции. Съюзът е показал, че може да действа бързо, когато има ясен политически приоритет. Не знам обаче дали имаме време да продължаваме да бъдем толкова бавни", коментира евродепутатът.

Вигенин представи и работата си по четири от пакетите „Омнибус", с които Европейската комисия предлага опростяване и промяна на редица европейски правила. Той изрази критика към начина, по който няколко различни регламента се променят едновременно с един законодателен пакет, което затруднява работата на Европейския парламент.

Като конкретен резултат евродепутатът посочи ускоряването на разрешителните процедури за проекти, свързани с отбраната - в момента те могат да отнемат между година и половина и две години, а след промените стандартният срок трябва да бъде съкратен до около месец и половина.

Вигенин сподели, че е работил и по промените в правилата за химическите продукти и козметичната индустрия: „Успяхме да защитим производството на етерични масла и използването им в козметичната индустрия, което е в пряка полза за българските производители", заяви той.

Сред другите му приоритети са европейският бюджет за здравеопазване, увеличен над два пъти спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, и Фондът за вътрешна сигурност, чиито средства се предвижда да се увеличат близо три пъти до около 8 млрд. евро за следващите седем години. Социалистът обясни, че финансирането ще бъде насочено към физическата сигурност, киберсигурността и подкрепата за националните институции.

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