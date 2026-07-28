Предложили на журналистката Мира Добрева да се кандидатира за вицепрезидент, тя отказала

Журналистката Мира Добрева е получила предложение да участва на президентските избори като вицепрезидент, но е отказала. Това разказа самата тя във фейсбук профила си.

Добрева не уточнява откъде е дошло предложението, но обясни защо е отказала:

"Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България.

През целия си професионален път съм служила на хората по друг начин - като журналист. Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото", пише тя.

По думите ѝ отказът на подобно предложение е "най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата.

Тя благодари за оказаното доверие и каза, че го приема като признание, но избира да остане вярна на пътя, по който е поела преди много години - "да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории".

"Вярвам, че и така може да се служи на България", пише Мира Добрева.

Президентските избори ще се проведат тази есен. Досега има само две официално обявени кандидатури за президентските избори. Тази на Илияна Йотова и на председателя на БЗНС Николай Ненчев. Друго спрягано име е на бившия служебен премиер Андрей Гюров, но засега не е потвърдено официално.

Спекулираше се и с името на генерал-майор Николай Русев, но преди дни самият той категорично отрече да се кандидатира или "да го кандидатират" за президент или вицепрезидент.