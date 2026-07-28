След 2,5 г. разпитаха малтретирания Адриан от Пловдив за боя от пастрока му

Не даде много информация детето, защото няма спомени. Най-радостното е, че е в много добро състояние сега, каза адвокатът на Петър Чернев Йордан Давчев

2 години и половина след ареста на пловдивчанина Петър Чернев за насилие над 5-годишния син на приятелката му Стела Димитрова Адриан момченцето беше разпитано за спомените му от случилото се. Преди старта на днешното заседание съдия Елена Герцова, заедно с прокурора и адвокатите, отидоха към Синята стая, където то даде показания.

"На този етап думите на детето подкрепят обвинението", обясни прокурор Пламен Пантов. Защитникът на Чернев Йордан Давчев обаче посочи, че казаното от Адриан имат отношение само към едно от многото обвинения, повдигнати на пастрока - това за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. "Не даде много информация детето, защото няма спомени. Минало е време. Най-радостното е, че е в много добро състояние сега. Погрижили са се германските лекари много добре за него", каза адвокат Давчев.

След случилото се за Адриан се грижи баща му Венислав Алексиев. В момента Районният съд разпитва него. По думите на прокурор Пантов има още немалко свидетели, които трябва да бъдат изслушани. Сред тях са и медицински лица. Представителят на държавното обвинение добави, че първо трябва да бъдат приети изготвените по делото експертизи, преди да се решава дали да бъдат назначени нови. Защитата пък отново ще поиска промяна на мярката за неотклонение на Чернев, който 2 г. и 8 месеца е зад решетките.

"Най-нормално е да бъде пуснат с оглед на обвиненията и колебанието в правната квалификация", заяви адвокат Йордан Давчев. Той не помни колко пъти вече съдия Герцова е отказвала промяна на мярката с мотив, че деянието е тежко и има опасност при по-лека пастрокът да извърши друго престъпление.

Петър Чернев и Стела Димитрова бяха задържани в началото на 2024 г. след сигнал от сестрата на майката, която видяла травми по Адриан. Двамата веднъж получиха присъди, които обаче бяха отменени на втора инстанция. След това Димитрова сключи споразумение с прокуратурата за условно наказание.

Петър Чернев, който не стигна до договорка, е обвинен, че от ноември 2023-а до януари 2024 г. биел Адриан, обиждал го с най-цинични думи, унижавал го и го карал да му се моли да го убие. Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала.