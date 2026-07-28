1,5 млн. работят на заплата, която е под нужната за оцеляване

1 498 000 са наетите с осигурителен доход под нужната заплатата за издръжка за 1 работещ - 1067 евро. Това са 57,9% от всички работещи. Чистата заплата на сам човек, за да оцелее пък трябва да е 828 евро. За тричленно семейство е 1491 евро. Това показват данните на КНСБ.

Необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро, като групата на хранителните стоки на тримесечна база бележи ръст с 0,8%. Определящ фактор е ръстът при плодовете и плодовите консерви, месото и месните продукти, захарта, хлябът и хлебните изделия, посочи Иванова.

На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6% като тенденцията на нарастване е валидна за всички групи продукти.

В сравнение с юни миналата година са нужни 154 евро повече за семейство с дете и

85 евро повече за 1 работещ.

Минималната заплата през тази година е 620,20 евро.

Осигурените лица на пълно работно време са 2,161 млн. души. На минимална заплата на 8 часа се осигуряват 11,3% (244 хил.). Общо на минимална заплата са 551 хил., но от тях 307 хил. работят на непълно работно време и се осигуряват до МРЗ

Средният осигурителен доход на наети на пълно работно време нараства със 7% на годишна база до 1193 евро и надхвърля заплатата за издръжка със 126 евро.