КТ „Подкрепа" призова Йотова да върне бюджета за 2026 г.

Конфедерацията на труда „Подкрепа" отправи призив към президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. и да го върне за ново разглеждане в Народното събрание.

Причината е несъгласието на синдиката с текстове в преходните и заключителните разпоредби, чрез които се правят промени в Кодекса на труда. Това се посочва в официална позиция, публикувана на сайта на организацията.

От синдиката възразяват срещу измененията, които засягат начина на изчисляване на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, предава БТА.

„Това не са просто технически разпоредби, свързани с бюджета. Те имат пряко отражение върху трудовите права, доходите и стандарта на живот на стотици хиляди работещи, поради което трябва да бъдат преразгледани от парламента", заявяват от КТ „Подкрепа".

Според организацията промените в Кодекса на труда не бива да се приемат единствено след формално изпълнение на процедурите по тристранния диалог. По мнение на синдиката е необходима и задълбочена оценка на въздействието им върху работещите, бизнеса и държавния бюджет.

По-рано през седмицата срещу част от текстовете в бюджета се обяви и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). От организацията призоваха омбудсмана Велислава Делчева да се възползва от конституционните си правомощия и да сезира Конституционния съд по отношение на разпоредбите, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж.

Възражения срещу бюджета отправи и парламентарната опозиция. За днес следобед е насрочена среща между президента Илияна Йотова и представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната", на която ще бъде обсъдена петицията на формацията с искане държавният глава да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г.

След окончателното приемане на бюджета Йотова заяви, че ще се запознае „много подробно и много сериозно" с аргументите на опозицията.

Държавният бюджет за 2026 г. беше окончателно приет от Народното събрание в петък, 24 юли.