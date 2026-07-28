Спасиха млад мъж, решил да се самоубие на скейтборд рампата в Монтана

На 28 юли около 01,40 ч. чрез спешния телефон 112 е подаден сигнал за 21-годишен младеж, който се намира на висока рампа за скейтборд в парк „Слънчевата градина" в гр. Монтана с намерение да сложи край на живота си.

На място незабавно са изпратени автопатрул на РУ – Монтана и екип на Центъра за спешна медицинска помощ. При пристигането си служителите на реда установили разстроения младеж на върха на съоръжението, който възнамерявал да се обеси, след като се разделил с приятелката си. Докато негов колега разговаря с момчето, за да отклони вниманието му, един от полицаите се изкачил на рампата. С бърза реакция той успял да фиксира младежа и да пререже въжето около врата му, предотвратявайки фаталния изход.

Младият мъж е свален безопасно на земята и прегледан от медицинския екип. На място е оказано съдействие и от психолог на МВР. Младежът е задържан за срок до 24 часа в РУ – Монтана за негова безопасност. По случая е образувана преписка.