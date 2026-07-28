Деница Сачева: Липсват 30 хил. медицински сестри, но ще има достатъчно кадри, ако учат близо до дома си

"За да осигурим достатъчно медицински специалисти в регионите, младите хора трябва да имат възможност да учат близо до дома. Ако няма местно обучение, няма да има и естествен приток на кадри за регионалните болници". Това каза депутатът ГЕРБ-СДС Деница Сачева в Комисия по образованието и науката в Народното събрание. На заседанието бе разгледано и одобрено предложението за откриване на филиал на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" в Добрич за обучение на медицински сестри.

По думите на бившия социален министър решението е резултат от четиригодишни усилия на народните представители от област Добрич, на държавните институции, академичното ръководство на университета, областната и местната власт, както и на МБАЛ – Добрич. „Това е моя лична кауза и ангажимент, който поех пред избирателите си", подчерта Сачева.

И припомни, че в България липсват около 30 000 медицински сестри, а средната им възраст вече надхвърля 50 г. В Добрич ситуацията е дори по-тревожна. При близо 200 щатни места в областната болница реално работят едва около 110 медицински сестри. Почти всяко второ място остава незаето, а голяма част от работещите са в предпенсионна или пенсионна възраст.

„Не ни трябват повече филиали сами по себе си. Трябват ни повече медицински сестри", заяви народният представител. Според нея именно местното обучение е един от най-ефективните начини за преодоляване на кадровия дефицит, тъй като студентите по здравни грижи изграждат професионална връзка с болниците, в които се обучават, и най-често остават да работят именно там. „Не можем да очакваме медицински кадри за Добрич, ако младите хора са принудени да учат другаде", допълни Сачева.

Очаква се още през новата учебна година първите 15 студенти да започнат обучението си във филиала в Добрич.