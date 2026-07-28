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Мъж, забил вилица под окото на жена, за да му даде 100 евро: Ще те приключа

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Обвиняемият крещял на жената: „ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро". СНИМКА: Pixabay

Обвиниха за принуда мъж, заплашвал с убийство и пребил жена, за да му даде 100 евро в село Владая, съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура. 

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от около 22,30 ч. на на 25 юли 2026 г. до 00,30 ч. на 26 юли 2026 г. в къща в с. Владая, обвиняемият 32-годишен А.М. с цел да принуди К.Е. да му даде 100 евро, я заплашил с насилие, заканил й се убийство и й нанесъл лека телесна повреда. Обвиняемият крещял на жената: „ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро", като през това време допрял нож до гърлото й, удрял я с ръце и крака в областта на главата и тялото и след това я пробол с вилица под лявото око.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор А.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Обвиняемият крещял на жената: „ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро". СНИМКА: Pixabay

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