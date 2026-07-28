Забраняват на социолозите да пускат резултати от екзитполове в изборния ден

Забраняват на социологическите агенции да публикуват и разпространяват на медии и партии резултати от прочуванията си преди края на изборния ден. За това се договориха депутатите в правната комисия, след като на няколко пъти променяха текстовете си за забрана на неправомерна агитация и публикуване на резултати от екзитполове в социалните мрежи.

Социологическите агенции няма да имат право да публикуват резултати от проучванията си, нито да ги пращат на медии, парти и коалиции. Предложението е на Стефан Манов от обществения съвет към ЦИК, а председателката на правната комисия проф. Янка Тянкова от "Прогресивна България" го припозна и предложи като промяна на Изборния кодекс. В момента той се гледа на второ четене в ресорната комисия.

Целта на депутатите беше да се забрани агитацията и публикуването на социологическите резултати в соцалните мрежи. Такова предложение имаха и управляващите от "Прогресивна България", но то се измени няколко пъти, понеже беше с лоша формулировка. Накрая те оттеглиха своите предложения и възприеха това на Стефан Манов. И сега има забрана медиите да публикуват екзитполове, но тази практика продължава. Затова той предложи да се забрани на самите агенции да изпращат резултатите си. Когато подават документи в ЦИК за участие в изборите, агенциите ще трябва да попълват и декларация, че няма да пращат данните си преди затварянето на секциите.

"Опитваме да поправим едно масово нарушение на общата забрана в изборния ден да се извършва предизборна агитация и да се повестяват данни от социологически проучвания", обясни проф. Тянкова.

Отпадна ограничението за до 20 секции в държави извън Европейския съюз. Комисии там ще се разкриват на всяко място, за което има подадени поне 40 заявления. Това условие важи сега, но преди последните поправки в ИК имаше възможност и за автоматично разкриване на секция, ако през последните пет години поне на един вот там са гласували над 100 души. Сега "Продължаваме промяната" и "Демократична България" искаха тази разпоредба да се върна, но не получиха подкрепа от другите групи. ПБ се въддържаха. От Министерството на външните работи предложиха да не се разкриват секции във всяко дипломатическо представителство - например в държавите, където се води война, или сигурността на хората би била застрашена по друга причина. МВнР се изказаха против разпоредбата да се върне към стария ѝ вид - ако на вот през последните 5 г. в секция има гласували поне сто души, тя да бъде разкрита отново автоматично. Дадоха пример с "ваканционните" секции в Гърция - на избори през юли там може да се гласували много хора, но те не биха се явили на вот през ноември.

Създава се обучително звено към ЦИК, което ще провежда обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Те ще водят и публичен регистър на хората, които са преминали такова обучение и ще им издават и сертификати. Хората, преминали такъв курс, ще са с предимство при набирането на хора за изборна администрация.

Гласуването ще бъде задължително в секциите с над 300 имена в изборателния списък. Никой не подкрепи предложението на ДПС да се върне вота с хартиени бюлетини, но и да се купят оптични скаринащи машини броячки. От ГЕРБ обясниха, че по принцип подкрепят предложението, но не би следвало да се вкарва между двете четения. Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК разказа, че през 2016 г. на изборите за президент са били тествани такива машини, но са показали "голяма дефектност" при отчитане на вота. Проблемът е, че дизайнът на нашите бюлетини е различен от този в държавите, които използват такива машини. ПБ с въздържаха.

Не мина предложението на "Възраждане" да се въведе видеонаблюдение на живо в РИК-овете, където се предават протоколите и бюлетините по финансови съображения. Прие се обаче исканетао им на живо да се излъчват заседанята на общинските избирателни комисии, както се предават тези на ЦИК и РИК.

Отпадна и идеята на "Възраждане" да се въведе образователен ценз за членовете на СИК - минимум основно образование. От дискусията обаче стана ясно, че такава нагласа има и при управляващите, доводи в полза на идеята дадоха и от ДБ и ДПС.

Убеден съм, че до голяма степен причината за грешките е липсата на образование на някои членове на СИК. Въвеждането на образователен ценз би подобрило изборния процес и би довело до по-бързо отчитане на резултатите", посочи Иван Вачев от ПБ. Обясни, че се е нагледал на хора, които не могат дори да се подпишат и само слагат две букви от инициалите си. Пресдедателката Янка Тянкова обаче се усъмни, че това може да е дискриминация.

Само ПП и ДБ подкрепиха предложението на "Промяната" машинното гласуване да е задължително във всички секции с над 100 избиратели. Машините остават само в секциите с над 300 имена в избирателния списък.

В тези гласувания се осъществява в най-висок купения, контролиран и манипулиран вот. В тези секции са и най-високия процент невалидни бюлетини. Тези избиратели имат същите права, посочи Велислав Величков от ПП. Той изнесе данни, че секциите с под 300 избиратели са около 3200 от общо над 12 хиляди, т.е. към 25%. Той предложи да се наемат допълнителни машини за предстоящите избори, ако няма време да бъдат купени допълнително да президетския вот наесен, или да се преразпределят настоящите устройства, тъй като в момента в големите секции има по две. С до 100 избиратели са около хиляда секции. Управляващите обаче обясниха, че такава промяна не може да бъде осигурена технически.

От МВнР заявиха, че това би ги затруднило сериозно, тъй като е тяхна отговорност да транспортират машините за секциите в чужбина. На последните избори машини е имало в 130 секции в чужбина. Ако се приеме новото правило, то машини ще трябва да има в 420 секции, вкюлчително в Австралия и Нова Зелания. Ако са над 300, ще бъдат 236.

Управляващите оттеглиха предложението си МВР да участва в сертифицирането на машините. Проф. Тянкова обясни, че целта им е била да се привлекат повече професионалисти в процеса, но се отказват, за да се разсеят съмнения, че може да се повлияе на процеса.

Комисията прие предложението на незрящия депутат от ПБ Иван Янев всички машини да са оборудвани с аудиоинтерфейс с говорещ модул на български език чрез използване на слушалки, но с допълнението, че ще влезе в сила след една година, тъй като ще е необходима нова обществена поръчка и времето може да не стигне за президентските избори наесен. Ще се осигурят обаче тактилни шаблони на първо време. На последните избори имаше такива, но едва 400.

ДБ обясниха, че така се засилва връзката с България на сънародниците ни в чужбина. Коалицията предлага район чужбина да излъчва минимума депутати - четирима.

Машините отново ще пускат протокол с резултатите от гласовете на машината, но за допълнителна сигурност СИК членовете ще броят и хартиените разписки.