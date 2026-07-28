Морето край Созопол е чисто, няма замърсяване от изплувалата тръба

Няма замърсяване в морето край Созопол, след като се откъсна тръба на 500 метра навътре до къмпинг "Златна рибка". Тя е част от трасето на подводното заустване на пречистените отпадни води.

Пречиствателната станция в Созопол работи в нормален технологичен режим и няма никаква опасност от повишение на индивидуалните емисионни ограничения. Това увериха от РИОСВ-Бургас след направена спешна проверка на химико-хизичния състав на водата в морето.

Тръбата изплува в края на миналата седмица на повърхността на водата. Сигналът бе подаден от патрул на Гранична полиция.

Според експерти тръбата се откъснала най-вероятно заради бурите или подводни течения, но проблемът бил още от 2020 г. На няколко пъти изпълнителят на съръжението бил поканен от община Созопол да възстанови щетите, но не се отзовал и местната администрация сезирала съда, за което се чака решение, обясни зам.-кметът по екология Андрей Николов.

"Това не е първата ни проверка в Созопол. Многократно сме анализирали състоянието на морската вода. Всичките резултати показват нормално функциониране на станцията с отлично качество на причистените води", увери шефката на екоинспекцията в Бургас Зина Стойкова. Според нея всички пречиствателин станции по Южното Черноморие работели в нормален режим с отлично качество на пречистените води.