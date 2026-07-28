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Медицински хеликоптер превозва до София дете, ранено при инцидент с тротинетка в Лясковец

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Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

12-годишно момче е тежко ранено след сблъсък с тротинетка на главната улица в град Лясковец около 10 часа тази сутрин.

Според първоначалните данни ударът е бил изключително силен, като детето е било буквално изхвърлено от пътя върху тротоара. На място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалото дете е откарано в тежко състояние във великотърновската болница, съобщава БТА.

Поради сериозността на травмите е взето решение момчето да бъде транспортирано по най-бързия начин с въздушна линейка до УМБАЛСМ „Пирогов" в София за специализирано лечение. Районът на катастрофата на главната улица е изцяло ограден и отцепен от полицията. По случая вече е започнато досъдебно производство.

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

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