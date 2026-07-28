Прокуратурата за изгорелия бизнесмен Владимир Янков: Разследваме убийство

Бизнесменът Владимир Янков, който беше открит мъртъв в опожарения си дом в Банкя в понеделник призори, е убит. По тази основна версия работят разследващите. Това става ясно и от съобщение на Софийската градска прокуратура, която съобщи, че ръководи разследване за предумишлено убийство по чл. 116 от Наказателния кодекс. До момента официално никой не е коментирал смъртта на 56-годишния бизнесмен, който е една от водещите фигури в бизнеса с кафе, чай и вендинг машини, внос от Италия.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие, съобщават още от държавното обвинение.

Както "24 часа" писа тялото на Янков беше открито около 4 сутринта в понеделник. Огнеборците се отзовали на сигнал за пожар в дома. Когато влезли, се натъкнали на починалия мъж. Не е изключено пожарът да е предизвикан след убийството, за да се заличат следите, е също сред основните версии.

Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, казват още от държавното обвинение.

По-рано пък от пожарната обявиха, че огънят, в който е загинал Владимир Янков, е бил предизвикан умишлено.

Още в понеделник, часове след откриването на тялото, се появи версия, че кражба на големи средства от криптопортфейла на бизнесмена е причина за убийството.