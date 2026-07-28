МИРГ „Русе – Иваново – Борово" ще инвестира над 1,8 млн. евров устойчивото развитие на региона

Сдружение „Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово" (МИРГ) представи възможностите за финансиране на проекти за устойчиво икономическо развитие, модернизиране на рибарския сектор, опазване на околната среда и развитие на местните общности в трите общини на пресконференция в сградата на Община Русе. В нея участваха кметът Пенчо Милков, кметът на община Иваново Георги Миланов, зам.-кметът на община Борово Росен Иванов и изпълнителният директор на МИРГ Русе – Иваново – Борово Магдалина Илиева. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

МИРГ Русе – Иваново – Борово обединява усилията на местната власт, бизнеса, рибарските общности, неправителствените организации и гражданите, за да превърне трите общини в по-привлекателно място за живот, инвестиции и туризъм. Сдружението изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие, чрез която ще бъдат подкрепени различни инициативи в следващите три години. Стратегията се финансира по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. със средства от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и предвижда инвестиции в размер на над 1,8 млн. евро, като се очаква да бъде привлечен и допълнителен частен ресурс в размер на близо 330 хил. евро.

„Тази стратегия е пример как партньорството между местната власт, бизнеса и гражданските организации може да донесе реални ползи за хората. Средствата по МИРГ ще дадат възможност да бъдат реализирани важни проекти, които ще развият потенциала на Дунав, ще подкрепят местната икономика и ще направят региона още по-привлекателен за инвестиции и туризъм", заяви кметът Пенчо Милков.

Финансирането ще бъде насочено към пет основни направления:

• проекти за зеления преход и устойчивата синя икономика, вкл. изграждане на лодкостоянки, екологични иновации и мерки за адаптация към климатичните промени;

• модернизация на рибарството и развитие на нови икономически дейности чрез цифровизация и диверсификация;

• проекти за енергийна ефективност, иновации, обучения и социално включва-не;

• съвместни инициативи между различни местни партньори;

• национално и международно сътрудничество с други местни инициативни ри-барски групи.

Сред потенциалните бенефициенти са общините Русе, Иваново и Борово, микро, малки и средни предприятия, рибари и техните сдружения, неправителствени организации, читалища, научни институти и висши училища.

„Предстоящите процедури дават възможност на широк кръг бенефициенти да реализират своите идеи с европейско финансиране. Целта ни е средствата да достигнат до качествени проекти, които създават работни места, насърчават иновациите и развиват потенциала на рибарските общности. Екипът на МИРГ ще оказва съдействие на всички заинтересовани кандидати, за да могат те да подготвят успешни проектни предложения и да се възползват максимално от възможностите, които предоставя стратегията", каза изпълнителният директор на МИРГ Русе-Иваново-Борово Магдалина Илиева.

За общини, читалища, научни организации и неправителствени организации в обществена полза е предвидено до 100% безвъзмездно финансиране, а за частни организации (микро, малки и средни предприятия) и физически лица, вкл. НПО, които развиват стопанка дейност – до 50% от стойността на проектите. Размерът на безвъзмездната помощ за отделните проекти е от 127 000 до 200 000 евро в зависимост от конкретната мярка.

Една от най-очакваните възможности за финансиране е изграждането на лодкостоянки на територията на трите общини. Проектите трябва да бъдат подготвени от съответните администрации, които ще определят и местата за тяхното изграждане. МИРГ ще осигури 100% финансиране на строителството, но разходите за проектиране остават извън допустимите за подпомагане.

Процедурите за кандидатстване ще бъдат обявени през третото или четвъртото тримесечие на 2026 г. След публикуването им кандидатите ще разполагат с до 90 дни за подготовка и подаване на проектните си предложения. Всички одобрени проекти трябва да бъдат изпълнени и окончателно разплатени до 31 декември 2029 г.

Финансирането е осигурено по Административен договор № МДР-ИП-01-9/09.02.2026 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-9/09.02.2026г. на МИРГ Русе-Иваново-Борово по процедура BG14MFPR001-3.002 - Изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, чрез Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.