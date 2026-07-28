Екоминистерството: Не е ясно от какво са умрели делфините по Черноморието ни

Не е възможно категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско животни, тъй като институции са били уведомени приблизително седмица след откриването им. Това обясняват от министерството на околната среда и водите относно зачестилите случаи на умрели делфини на Черноморието ни.

Силвия Рашкова, която е носителка на над 13 национални рекорда по дълбочинно гмуркане засне и публикува в инстаграма си видео, на което се виждат множество мъртви делфини на дъното на морето ни. Публикацията ѝ предизвика масово възмущение. Самата тя призова постът ѝ да се споделя, за да "се задвижи ръждясалата машина".

От екоминистерството казват още, че телата на бозайниците били в напреднал стадий на разлагане, което не позволявало взимане на проби от тях и извършването на аутопсии. Подобни изследвания се извършват само върху пресни останки - не повече от 24 часа след смъртта на животните.

"Останките най-вероятно са на муткури (морска свиня). Видът е най-честата жертва на случайно заплитане в рибарски мрежи. Поради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води, муткурите са особено уязвими към подобни инциденти. Наличието на голям брой екземпляри на едно място представлява необичайно явление, посочват от МОСВ.

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни бозайници, а в РИОСВ – Варна – 112

Ето какво гласи съобщението на министерството по случая:

По повод множеството запитвания за открити мъртви китоподобни бозайници по българското Черноморие, включително в района на местността „Крокодила" край Приморско, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточнява, че към настоящия момент не е възможно категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско животни, тъй като компетентните институции са били уведомени приблизително седмица след откриването им.

До този момент останките вече са били в напреднал стадий на разлагане, което не позволява вземането на биологични проби и извършването на ветеринарни патоанатомични изследвания (аутопсии). За установяване на точната причина за смъртта подобни изследвания могат да бъдат извършени само върху пресни останки, не по-късно от 24 часа след настъпването на смъртта, като през летните месеци процесите на разлагане протичат значително по-бързо.

Според експертната оценка, основана на снимковия и видеоматериал, останките най-вероятно са на муткури (морска свиня) – най-малкият вид китоподобен бозайник в Черно море. Видът е най-честата жертва на т.нар. приулов – случайно заплитане в рибарски мрежи. Поради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води, муткурите са особено уязвими към подобни инциденти.

Наличието на голям брой екземпляри на едно място представлява необичайно явление. При липсата на възможност за извършване на аутопсии не може категорично да бъде доказана причината за смъртта им, но най-вероятната научно обоснована хипотеза е едновременно удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи.

МОСВ подчертава, че случайният улов на китоподобни бозайници представлява сериозен екологичен проблем, който изисква надеждни данни и ефективно управление. Законът за рибарството и аквакултурите предвижда задължение за деклариране на случаите на приулов, като събирането на тази информация е от ключово значение за оценката на въздействието върху популациите и за планирането на адекватни мерки за тяхното опазване.

РИОСВ – Бургас и РИОСВ – Варна събират и обобщават информация за всички намерени китоподобни бозайници по българското Черноморие съгласно инструкция за взаимодействие, утвърдена от министъра на околната среда и водите. Данните се включват в национален регистър, а при постъпване на сигнали инспекторите извършват проверки на място и предприемат необходимите действия. При живи животни се организират мерки за безопасното им връщане в морето.

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни бозайници, а в РИОСВ – Варна – 112. И в двата района се отчита леко увеличение спрямо същия период на 2025 г. По-рано тази година аутопсии на четири муткура, открити край село Езерец, доказаха, че причината за смъртта им е удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи.

По случая край Приморско РИОСВ – Бургас и МОСВ вече извършиха необходимата координация. Регионалната инспекция ще информира официално Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел извършване на допълнителни проверки за евентуални нарушения при осъществяването на риболовната дейност в района.

Паралелно с това МОСВ стартира процедура за изготвяне на национален аналитичен инструмент за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни бозайници в българските морски води. Анализът ще бъде разработен от Института по океанология към Българската академия на науките и ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на страната по европейското природозащитно законодателство. Целта да се повиши събираемостта на обективни и достоверни данни, за да се установи реалният мащаб на разглеждания екологичен проблем.

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите, рибарите, водолазите и всички, които установят бедстващ или мъртъв китоподобен бозайник, незабавно да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, включително чрез дежурните „зелени телефони". Навременното подаване на сигнала е от решаващо значение за извършването на експертни изследвания и за установяването на причините за смъртта на животните.