Акция срещу незаконното къмпингуване на Кара дере

Представители на няколко държавни институции започнаха днес съвместна акция по предупреждаване на собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Кара дере край Бяла. В проверките участват служители на Община Бяла, полицията, Агенцията по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите и Областната администрация – Варна.

Главният експерт в областната администрация Милен Илиев обясни, че през септември миналата година е приета наредба, която определя правилата за временно разполагане на палатки, каравани и къмпинги в зони А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Той припомни, че Кара дере, както и плажовете Иракли и Корал, са определени като зони за природосъобразен туризъм. Поради този специален статут защитената зона А обхваща не 100, а 500 метра от морския бряг.

По думите му още през април тази година кметът на Бяла е издал заповед, с която забранява разполагането на палатки и каравани в района на Кара дере. Въпреки това по близо петкилометровата плажна ивица в момента има множество такива обекти, като приблизително половината от плажа е заета от палатки, кемпери и каравани, предава БТА.

Илиев подчерта още, че в местността има дюни, върху които законът категорично забранява поставянето на съоръжения, както и увреждането или тъпченето на растителността.

Според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие санкциите за незаконно къмпингуване варират между 500 и 1000 лева, а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева. При увреждане на дюни глобите достигат между 10 000 и 30 000 лева.

По време на днешната акция служителите разлепиха предупредителни съобщения, с които дават срок на собствениците доброволно да премахнат палатките, караваните, кемперите и паркираните автомобили. Ако това не бъде направено, техниката ще бъде принудително извозена и оставена на паркинг за съхранение.

По думите на Милен Илиев това е първата подобна координирана проверка във Варненска област, но тя няма да остане единствена. Предстоят инспекции и в други общини и крайбрежни местности.

Той подчерта, че институциите не са против къмпингуването, но настояват то да се извършва при спазване на законовите изисквания и с грижа за опазването на природата.